【歐洲國家盃抽籤】德法葡勢打崩頭　路維稱死亡之組　費蘭度山度士：他倆是熱門 (18:00)

2020歐國盃決賽周分組

A組： 意大利、瑞士、土耳其、威爾斯

反應：

文仙尼（意大利隊教練）：「外圍賽取得好成績後，我會為對手害怕己隊而高興。我們完全明白需要繼續努力。」

傑斯（威爾斯主帥）：「意大利隊是這組最出色球隊。我為沒被編在F組而高興。」

B組： 比利時、俄羅斯、丹麥、芬蘭

C組：荷蘭、烏克蘭、奧地利、A或D組附加賽勝方*

反應：

朗奴高文（荷蘭隊教練）：「我寧願對奧地利隊，也不願碰葡萄牙隊。葡軍就是一個強敵。」

D組：英格蘭、克羅地亞、捷克、C組附加賽勝方

戴歷（克羅地亞隊教練）：「繼世界盃4強及歐國聯後，我們再遇上英格蘭隊。我期待這場比賽。」

E組： 西班牙、瑞典、波蘭、B組附加賽勝方

F組：葡萄牙、德國、法國、A或D組附加賽勝方*

反應：

費蘭度山度士（葡萄牙隊教練）：「這組包括近3項國際大賽的冠軍，我會說德國和法國是熱門，但我們有力一戰，要相信自己。」

路維（德國隊教練）：「這是死亡之組。在慕尼黑上演的比賽，將會像是足球節日。」

迪甘斯（法國隊教練）說：「我們還是要接受這事實，這意味法國隊需立刻準備就緒。」

*附加賽A組勝方落入決賽周F組，附加賽D組勝方落入決賽周C組。惟若附加賽A組勝方為羅馬尼亞則倒轉。

附加賽分組

A：保加利亞vs.匈牙利、冰島vs.羅馬尼亞

B：波斯尼亞vs.北愛爾蘭、斯洛伐克vs.愛爾蘭

C：挪威vs.塞爾維亞、蘇格蘭vs.以色列

D：格魯吉亞vs.白俄羅斯、北馬其頓vs.科索沃

各組附加賽將於明年3月完成，決賽周於6月12日展開，揭幕戰由意大利在羅馬主場對土耳其，決賽則在7月12日晚於英國溫布萊球場上演。

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