【單車世界盃香港站】李慧詩輕取德國對手爭先賽封后　楊倩玉梁寶儀麥迪遜賽第7創港歷史 (21:34)

港隊今晚續於將軍澳的香港單車館出戰世界盃，星將李慧詩從中午的200米資格賽開始，連闖四關踩入決賽，與德國隊的軒絲合演上站爭先賽決賽翻版。主場的李慧詩在全場約500車迷打氣下，在3場2勝制下後上率先衝線，以半個車位優勢先拔頭籌，第2場先出發下再以逾一個車位身分，輕鬆奪下此站金牌，亦是港隊今站首金，賽後興奮地向兩邊車迷揮手，更帶走車迷的區旗在賽道上揮舞慶祝。她步入19個月爭先賽不敗，為明日轉戰凱林賽壯聲威。

而亞洲冠軍楊倩玉臨時改拍梁寶儀，在訓練未曾合作下踩出驚喜。二人在120圈共12個衝刺圈，在其中3個合共取得8分，最終以第7名畢業，創下港隊歷來最佳成績。寶儀透露，昨晚才獲告知出戰麥迪遜賽，慶幸未有因緊張而影響表現。拍檔楊倩玉則大讚對方賣力，是取得分數的最大功臣。港隊目前在此項奧運積分排在邊緣位置，今站料可增添入出戰東京奧運機會。

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