【柔道】港將梁寶心亞洲公開賽主場摘銀　自責大意失金　為征奧再求穩定性 (20:55)

賽事為明年東京奧運積分賽之一，港將梁寶心在女子57公斤以下級別決賽，面對世界排名高39位的韓國選手權侑靜，戰况膠着兩分鐘後，她一次攻擊被摔倒，再在地上一輪糾纏，對手連獲兩次技有而落敗。寶心表示在決賽落敗有不甘心：「是我大意，以為自己已經停止到那一下進攻，就鬆一鬆，但她的力量持續，就捲到我取分。順勢去到地下，本對自己對地上防守有信心，卻又是另一次大意。」

雖然香港站積分不算高，未必對奧運資格有重大影響，但暫時可透過洲際排名殺入東京奧運的寶心，覺得比3年前失落資格，學會更懂放鬆：「如果像剛才一場，想一定要贏，反過來會個人好緊，打得不好。」她稱未來半年仍會有約6場比賽，如明年1月以色列大獎賽，表示希望能在大獎賽或大滿貫突破個人最佳的8強成績，挑戰獎牌。

港隊在個人賽另一面銀牌來自女子52公斤以下級別的徐淑琪，她在決賽同樣挑戰上屆奧運銀牌人馬的韓國隊選手鄭普涇，終被對手56秒「一本」擊倒。她承認雙方實力有分野，未能招架對方的速度；小將何樂怡及洪卓玲亦在兩場48公斤以下級銅牌戰落敗。

港隊與全球頂尖好手下月齊集天津，參加國際集訓營，梁寶心相信屆時面對不同類型的選手，能提升穩定性。

其他報道：【單車世界盃香港站】李慧詩爭先賽再鬥德國車手軒絲衝金 合演上站決賽翻版

其他報道：【日職】橫濱水手大勝川崎前鋒 榜首優勢增至3分 煞科鬥次席FC東京決出冠軍