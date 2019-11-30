【網球】一姐王康怡本地收爐戰包攬兩冠　明年放眼青年組四大滿貫 (18:10)

Cody上周六伙胞兄王康傑於中華遊樂會公開賽稱霸混雙，成為賽事31年來首對兄妹檔冠軍。二人本周分途轉戰單打，Cody今早在銅鑼灣上演的決賽以盤數6：2、6：1，輕鬆擊敗曾三度封后的陳詠悠，以冠軍結束今年最後一個賽事。

Cody自言今仗發揮未如理想，但總結整個賽季續進步，未來一個月未會休息，將積極備戰新賽季：「今年幸有EFG Tour Team贊助，才能有物理治療師和體能教練隨隊出國比賽，幫助我恢復。希望明年繼續挑戰四大滿貫，突破自己的成績。」Cody今年在大滿貫青年組寫下多項佳績，包括打入美國網球公開賽女雙4強，溫布頓錦標賽網亦闖女單16強，上月亦在華欣公開賽收穫職業生涯首項ITF巡迴賽錦標。

至於哥哥王康傑昨晚在男單4強止步，他面對首次出戰成人組的15歲小將黃澤林，在先失一盤後扳平，但黃澤林在決勝盤以6：0擊潰對手，打入明早上演的決賽，將與前世大運男雙銅牌得主楊柏朗爭冠。

黃澤林本月中在日本舉行的澳網青年組外卡賽奪冠，繼今年出戰澳網青年組外圍賽後，落實明年1月首次憑外卡直入主賽圈。

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