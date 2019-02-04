【英超】阿仙奴解僱艾馬利被批混亂　紐奴成新帥大熱　普捷天奴艾歷尼榜上有名 (23:33)

曾於1988至1995年效力阿仙奴、49歲的奇雲金寶認為，母會在戰術調動及架構上均一片混亂：「他們需要有完整的計劃，在英超作賽並非容易，作為領隊，你需要設法掌控球隊，但艾馬利失敗了。阿仙奴需要的，是找一名有目標及令球員知道怎樣做的領隊。」對法蘭克福一戰擔任正選的阿根廷籍門將達米安馬天尼斯，在社交網站發文稱：「艾馬利謝謝你，球隊發揮不佳是我們的錯，希望有天能與你再見。」現任足球評述員、職業生涯曾效力曼聯的加利尼維利指，近期針對艾馬利的批評令人討厭，又認為新領隊要改革阿仙奴的更衣室文化。

與此同時，英國各大傳媒紛紛猜測阿仙奴帥位誰屬。由於暫掌帥印的龍格堡欠缺執教經驗，預料管理層將聘請其餘人選執教球隊。除大熱門的狼隊領隊紐奴外，早前被熱刺解僱的普捷天奴、前祖雲達斯主帥艾歷尼、曾執教曼聯的莫耶斯等均榜上有名。而與拿玻里鬧不和的安察洛堤，以及中超大連一方教練賓尼迪斯亦是潛在新帥人選。鑑於球壇有不少球隊起用名宿執教，英媒指不排除阿仙奴將蕭規曹隨，當中有執教經驗的韋拉及曼城助教阿迪達，成為候選人之一。

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