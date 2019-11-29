【英超】法賓奴地獄賽程前受傷料唞4周　韋拿杜姆稱利物浦有經驗應付 (19:34)

利物浦未來一個月將會踢多達10場賽事，周中歐聯逼和拿玻里一役，法賓奴上陣19分鐘便因傷退下火線，之後從網上相片發現，他左腳已穿上護具，顯示傷勢不輕。據報這名巴西隊中場將要休戰4至6周，歐聯最後一輪分組賽及世冠盃均無緣披甲。不過，隊友韋拿杜姆相信，紅軍可克服眼前困難：「球隊近年在不同位置都遇過球員受傷，我有信心能好好應對這情况，證明表現不會受個別球員受傷而影響。」文尼則稱，若在下月中贏得世冠盃，將為球員帶來更大動力，去應付連場硬仗。

而英格蘭聯賽領隊協會（LMA），今日將利物浦領隊高普及曼城領隊哥迪奧拿，一同列入LMA名人堂，以表揚他們在足球管理上的成就。曼城在明晚作客紐卡素賽前，其所屬的城市足球集團，落實買入印超球會孟買城65%股份，成最大股東，令旗下擁有的球隊增至8隊。

至於上周被熱刺辭退的普捷天奴首度開腔，透過領隊協會發聲明，提到需感謝班主利維、職球員和球迷，讓他成為熱刺歷史的一部分，並稱自己已把最好的奉獻給這間倫敦球會。

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