【單車世界盃】李慧詩口中的28歲新秀　美車手克服糖尿病來港爭入奧運 (16:58)

受單車迷父親感染，瑪確茲自小投身訓練，10歲那年首踏賽場，已贏得全美青年公路賽冠軍，15歲為汲取比賽經驗，隨父親移居德國，翌年再膺德國500米計時賽青年冠軍。然而好景不常，她在發展技術的黃金年齡確診第一型糖尿病，醫生曾指她難以重返高水平比賽。

不過瑪確茲拒絕放棄所愛，加入第一支為糖尿病患者車手而設的職業車隊Novo Nordisk，在同路人幫助下重返頂尖車手之列，至今累積15項全美錦標。4年前衝擊里約熱內盧奧運失敗，她未被撲滅鬥志，裝備自己繼續求進，今季白俄羅斯站爭先賽銅牌戰，不敵德國隊猛將軒絲，與頒獎台僅差一步。談及上站16強對手李慧詩，瑪確茲如此形容：「她很甜美，比賽時卻很強悍，為短途單車賽事訂下了新高度。」

繼年初的上季香港站後，本周她再次遠征來港，全為把握機會適應亞洲環境，為明年東京奧運做好準備。不過相較其他對手，病患是她無法避免的顧慮：「費城和香港有13小時時差，令我十分疲憊，我需注射胰島素及全天候監察血糖變化，壓力亦會令身體狀况反覆，不能比賽過密。幸好上兩站得到不少積分，今站之後只專注備戰加拿大站和世界賽。」

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