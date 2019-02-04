【單車世界盃香港站】軒絲力壓鍾天使為德國隊奪金　明鬥李慧詩毋懼勁敵主場氣勢 (21:52)

上站力壓俄羅斯隊封后的中國隊，今站改派里約熱內盧奧運冠軍鍾天使及22歲新銳陳飛飛爭取連勝。二人下午在資格賽以0.117秒優勢，力壓德國隊昂首晉級，晚上再於首圈以32.862秒挫荷蘭隊，德國隊則做出更快的32.666秒殺入金牌戰。

中國隊晚上在決賽變陣，由鍾天使改拍林俊紅，但德國隊在決賽做出32.564秒，以0.22秒優勢擊敗中國隊，今季首奪女團爭先賽金牌，時間更令嘉寶舒大呼驚訝。二人明天出戰女子爭先賽，軒絲稱奪金後信心大增，自言狀態正好，未因香港站是李慧詩主場而覺得處於下風。

挾世界冠軍身分出戰的荷蘭男隊，在團體爭先賽決賽力壓德國隊稱霸。此外，新西蘭隊在女團追逐賽決賽，以4分19.653秒力壓比利時隊封后，繼年初的上屆賽事摘銅後，再於香港奪牌；男子組則由德國隊以3分51.984秒掄元。

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