【港超】傑志逼和一哥富力R&F升次席　港腳丹尼傷韌帶待檢查 (22:25)

傑志上仗反勝東方龍獅重振士氣，今仗正選前線由4名外援洛迪古斯、費蘭度、蘇沙及基爾頓攻堅，費蘭度改任攻中。富力則以伊高沙托尼、基奧雲尼，以及倒戈「雙林」林志堅及林柱機掛帥。

上半場雙方互有攻勢，作客的富力反客為主佔優，右翼羅港威傳中中楣。伊高沙托尼及基奧雲尼的突破，均未能在唐建文等傑志守將嚴密防守下起腳攻門。完半場前，本周入選港足初選名單的傑志左閘丹尼，因觸傷右膝韌帶退下火線，需擔架抬離場，將作詳細檢查，他由小將羅梓駿入替。

換邊後，富力換走傷出的林志堅，由白鶴入替後攻勢放緩，讓傑志換入鞠盈智後取得主導，但費蘭度接連突破，加上林恩許及洛迪古斯殺入禁區未能起腳攻門。完場前雙方加快節奏急攻均無功而還，兩隊互交白卷踢成0：0。賽後富力6戰13分續居首，傑志落後3分升上次席，今仗亦是「藍鳥」自揭幕戰後，3個月來首次不失球。

富力主帥楊正光說，和局仍維持聯賽優勢，是可接受戰果。傑志隊長黃洋稱，球隊今仗踢出今季最好水準的一仗。

明午在元朗大球場演榜尾護級戰，由仍未開齋的佳聯元朗主場對標準流浪。

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