【歐霸】阿仙奴6場不勝求反底　艾馬利傳被紐奴取代帥位　堅稱仍獲球員支持 (22:23)

阿仙奴vs.法蘭克福 now643台、有線616/656台、無綫MyTVSuper303台 周五凌晨04：00直播

阿仙奴今周賽程密集，先於周五凌晨歐霸盃分組賽主場迎戰法蘭克福，緊接於下周日英超作客諾域治。據報，這兩仗勝負對艾馬利的前程甚為關鍵，若再有閃失，隨時令他烏紗不保。不過當事人在賽前記者會上，繼早前稱獲球會高層信任，如今再稱獲得球員支持：「他們言行都展示出對我十分信任。身為領隊，生涯沒有一刻是容易度過，是一份很美好但又很艱難的工作。我的未來只有做好今天和明天的工作，現時我只會擔心明日的賽事。我知道球迷上仗對我們很失望，只有踢出表現才可以團結球隊和球迷。」而狼隊主帥紐奴傳為廠長繼任人，他被問及此事時對記者稱：「你應該比我更清楚，我不會回答這類問題。」

阿仙奴於歐霸F組以4戰10分排榜首，領先標準列治及法蘭克福4分，今仗打和亦足以提早一輪晉身淘汰賽。9月兩軍對壘時，兵工廠憑小將沙卡、祖爾韋洛克及射手奧巴美揚各建一功，作客3：0大勝尾段10人應戰的主隊。艾馬利透露，被褫奪隊長兼連續多仗都沒披甲的中場格列沙加，今仗有機會上陣。

其他報道：【歐聯】利物浦僅和拿玻里出線現暗湧 高普:下仗作客不能當旅行

其他報道：【歐聯】美斯破34隊大門超越C朗 助巴塞挫多蒙特先闖16強