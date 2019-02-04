【東亞錦決賽周】韓國隊公布23人決選　本土聯賽骨幹爭三連霸　白臉門神趙賢祐在列 (18:30)

港足時隔9年再次出戰東亞錦決賽周，首仗將於下月11日迎戰東道主。韓國隊今次大軍名單中，主要來自本土聯賽球員，但不乏名將，如去年俄羅斯世界盃成名的「白臉門神」趙賢祐、曾在歐洲聯賽落班的全北汽車左閘金珍洙、蔚山現代後衛朴柱昊及中場金甫炅。其中曾在英超上陣的金甫炅，以12球成為今季韓職入球最多的本土球員。

非韓國聯賽球員有6人，分別為曾在廣州恒大7季的中堅金英權、北京國安中堅金玟哉、美職溫哥華白帽中場黃仁範、FC東京中場羅相浩，以及北海道札幌岡薩多高大門將具聖潤。另外，葡萄牙籍主教練保羅賓圖，除了徵召韓乙釜山IPark的兩名國腳金紋奐及李庭協，亦首次徵召了韓承規、金仁成及李英才這3名中場。

韓國隊兩年前在東京力壓日本隊而四度奪標，今次重返主場出戰，先於下月11日鬥港足，然後在15日對中國隊，以及18日對日本隊。

韓國隊東亞錦決賽周23人名單：

門將：趙賢祐（FC大邱）、金承奎（蔚山現代）、具聖潤（北海道札幌岡薩多）

後衛：金英權（大阪飛腳）、金玟哉（北京國安）、朴志洙（廣州恒大）、金珍洙、權敬原（全北汽車）、朴柱昊、金太煥（蔚山現代）、金紋奐（釜山IPark）

中場：黃仁範（溫哥華白帽）、羅相浩（FC東京）、孫准浩、文善敏、韓承規（全北汽車）、金甫炅、金仁成（蔚山現代）、朱世鐘（FC首爾）、尹日錄（濟州聯）、李英才（FC江原）

前鋒：金承大（全北汽車）、李庭協（釜山IPark）

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