【歐聯】美斯破34隊大門超越C朗　助巴塞挫多蒙特先闖16強 (17:54)

巴塞隆拿未有以基沙文「擔正」，改由倒戈的奧士文尼迪比利，伙拍蘇亞雷斯及美斯攻堅，但迪比利早在26分鐘便因肌肉受傷含淚退下火線，由基沙文入替。29分鐘，美斯助攻「阿蘇」打開紀錄；4分鐘後，阿蘇投桃報李傳予美斯射成2：0。67分鐘，基沙文接應美斯傳送射入遠柱，今季加盟以來五度在歐聯披甲終開齋。77分鐘，多蒙特藉下半場後備上陣的翼鋒查頓辛祖破蛋，但球隊卒以1：3敗走，下仗主場必須擊敗包尾的布拉格斯拉維亞，才有望出線。

多蒙特成為在歐聯被美斯攻破大門的第34支球隊，這名阿根廷隊前鋒超越33場的祖雲達斯球星C朗，成為紀錄保持者，隨後的是29隊的賓施馬、25場的湯馬士梅拿和伊巴謙莫域。

多蒙特教練法夫利賽後說：「美斯爆發力過人，面對他時，有時可以做的是犯規。」法夫利又回應辛祖屈居後備：「我們需要一些能專注比賽和準備就緒的球員。」據《The Athletic》報道，辛祖為事件「感到羞辱、成為球隊成績不濟的代罪羔羊及不受會方保護」。這名英格蘭國腳盛傳明年1月轉會窗重開時離隊，垂青他的富豪球會有曼聯、利物浦、巴塞及皇家馬德里等。

同組國際米蘭作客以3：1挫布拉格斯拉維亞，盧卡古不讓美斯專美，建功及為前線拍檔拿達路馬天尼斯貢獻兩助攻。國米為獲次名出線權，最後一輪主場迎戰巴塞勢非勝不可。

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