【歐聯】利物浦僅和拿玻里出線現暗湧　高普:下仗作客不能當旅行 (15:50)

拿玻里近期「內訌」，教練安察洛堤和球員，與會長迪羅倫迪斯不和，甚至賽前傳出大部分球員本月被減薪25%。不過，球隊在21分鐘藉梅頓斯先拔頭籌。65分鐘，利物浦的占士米拿助攻洛夫雲頂入扳平1：1完場。紅軍賽後5戰得10分，分別多次席拿玻里及第3的薩爾斯堡1分和3分，由於拿玻里下仗迎戰已無出線希望的亨克勝望甚高，所以紅軍作客薩軍，勢需不敗才能保住出線權；紅軍首循環主場以4：3險勝薩軍。

高普賽後向球迷致歉，並說：「前面荊棘滿途，作客薩爾斯堡不能輕鬆旅行。不論迎戰拿玻里賽果，我們下仗目標都是全取3分。」紅軍上季也需鬥至分組賽最後一戰才驚險晉級，故此，高普對比上屆最後贏拿玻里才出線，壓力不會更大，他又坦承巴西中場法賓奴泰華利斯，或因今仗足踝受傷而需養傷一段時間：「這個晚上的最重大事件是他的受傷。我們希望傷勢不嚴重，但他看來十分痛楚，而且無法繼續比賽。」

同組薩爾斯堡憑達卡、南野拓實、黃喜燦及19歲的艾寧夏蘭特先後建功，作客以4：1大勝亨克。此役亦有助攻的夏蘭特成為歐聯史上，首個連續5場建功的20歲以下球員。另外，他在頭5場歐聯入8球，打破由迪亞高哥斯達與哈利卡尼保持的7球紀錄。夏蘭特說：「利物浦是當今最佳球隊，但我軍主場表現良好，若有最佳演出，我們是有機會的。」他今季上陣19次獨取27球，盛傳已與曼聯扯上關係。

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