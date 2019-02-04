【歐聯】艾利臣隨利物浦爭首名　談去年對拿玻里神救　「說易撲的人出於妒忌」 (21:13)

利物浦vs.拿玻里 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 周四凌晨04：00開賽

利物浦在上季歐聯分組賽3場作客全敗，但主場全勝，最終以較佳得球，力壓同分兼對賽平分秋色的拿玻里，繼而一路殺入決賽捧盃。提到在主場險勝拿玻里1：0一戰，艾利臣接受英國《獨立報》專訪時，再談論補時救走米利克的近射：「人們總說那次撲救很容易，我覺得是出於妒忌，酸溜溜的。球省中我，是因為我有意識衝前封位，你問一些前鋒就知這是最難應付的。」

艾利臣表示，他原可能由羅馬加盟拿玻里，不過利物浦捷足先登。他感謝紅軍副選門將阿祖安卡斯迪路有表現，令他季初能好好養傷，又指與效力曼城的巴西同鄉沒有芥蒂。

利物浦今屆歐聯經歷5場分組賽後，暫時以9分排E組榜首，分別領前拿玻里及薩爾斯堡1分及5分，明晨獲勝將穩奪首名。這場比賽亦是領隊高普第100次歐洲賽帶隊，有埃及隊前鋒穆罕默德沙拿傷癒復出。客軍拿玻里則受兵變傳聞困擾，傳球員被罰25%薪金，但領隊安察洛堤未有理會球會封口禁令，在賽前記者會稱內部氣氛平和。

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