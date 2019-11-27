【足球】伊度奧明年負笈哈佛　修讀企業管理冀回饋非洲 (18:00)

曾四奪非洲足球先生、118次為喀麥隆隊上陣的伊度奧，職業生涯先後效力皇家馬德里及巴塞等勁旅，亦曾轉戰英超加盟車路士及愛華頓。曾助巴塞三奪西甲冠軍及兩度稱霸歐聯的伊度奧，今年9月與卡塔爾體育會約滿後宣布退役。這名綽號「獵豹」的38歲射手，近日接受訪問時宣布有新嘗試：「明年1月開始，我會負笈美國哈佛大學商學院，並修讀企業管理。我將在波士頓定居1年，當然這是個挑戰，但我樂於接受。」伊度奧同時指，進修是希望履行足球員的責任：「我希望將所學的東西回饋非洲，作為足球員你備受外界關注，但退役後要學會關懷其他人，並協助他們進步。」

回顧球壇，不少球員均選擇在退役後進修增值。已逝世的80年代巴西隊名宿蘇古迪斯，在退役後獲得醫學博士頭銜。現任西布朗領隊、前克羅地亞國腳比歷，在年輕時更取得法律學士頭銜。現役球員方面，曼聯中場桑馬達在效力華倫西亞及車路士期間，便於馬德里一所大學修畢市場學及體育科學學士課程，更曾表示希望退役後在心理學方面發展。

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