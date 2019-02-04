【歐聯:附精華】皇馬三中門柱遭PSG逼和　夏薩特傷出撐拐杖到診所　 (14:17)

皇馬首循環作客0：3大敗，今仗非勝不可下，16分鐘先有艾斯高射中柱，賓施馬補中先開紀錄。及後皇馬隊長沙治奧拉莫斯一次失位，泰拔高圖爾斯出迎鏟跌PSG射手莫路伊卡迪，球證原出示紅牌兼判12碼，但翻看重播後認為客軍伊迪沙古爾於中圈犯規在先。半場幸保領先的「銀河艦隊」，79分鐘再由賓施馬頭槌建功。PSG隨即由基利安麥巴比與沙拉比亞入球，4分鐘後扳平。

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後備上陣的加里夫巴利最後一擊罰球中柱彈出，未能助皇馬大好形勢下全取3分。PSG賽後續在榜首領先5分，提前一輪鎖定A組首名。皇馬則趁布魯日僅作客1：1賽和加拉塔沙雷，獲得次名。這支前屆冠軍16強將有超過一半機會，對陣應屆盟主利物浦、聯賽冠軍曼城、祖雲達斯或拜仁慕尼黑其中一隊。

雖然高圖爾斯今場險被逐，但皇馬整體發揮不俗，若非欠運及倒戈的基羅拿華斯力挽狂瀾，他們應可大勝一場。施丹亦特意稱讚罕有正選的艾斯高：「我想PSG上半場應很苦惱，己隊刻意安排艾斯高安插在防線與中場之間，他做得不錯，連結到賓施馬與夏薩特。」翼鋒夏薩特下半場傷足踝，有網民上載他到診所檢查的照片，顯示他要撐拐杖，但合照時仍能自如站立，相信下月國家打吡仍可上陣。

同市的馬德里體育會作客祖雲達斯，上半場補時因保羅戴巴拿窄角度罰球刷楣底入而失守，一球飲恨下，在D組最後一輪需挫莫斯科火車頭，才能保次名出線。

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