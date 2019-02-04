【歐聯：附精華】熱刺反勝偕拜仁晉級　利雲度夫斯基大四喜　卡尼兩球　同創歐聯入球紀錄 (11:49)

摩連奴上周首仗領軍險勝韋斯咸開齋，但熱刺今晨回師主場表現慢熱，19分鐘已落後兩球。他們站穩陣腳後由迪利阿里完半場前追近，之後哈利卡尼梅開二度，僅花24場便攻入20球，超越祖雲達斯名宿迪比亞路。後衛奧里亞亦有進帳，熱刺終反勝4：2，於歐聯B組5戰得10分，篤定次名晉級。

熱刺是役上半場失勢，使摩連奴29分鐘便換人，以基斯甸艾歷臣取代艾歷迪亞，上任後自稱「謙遜的」摩連奴，賽後向迪亞道歉，並承認部署失當：「今場最難的不是先失兩球，而是上半場作出調動。這會傷害到球員和我，很重要的是令他理解這不是其過錯，但球隊需要第2個創造性中場。我為此向他艾歷道歉。」他續指在中場休息時，球員缺乏信心，自己也不敢用風筒式訓話：「主場出戰卻先落後，對拜仁（2：7落敗）的記憶浮現，我感受到他們要點愛，而非責難。」

熱刺晉級後，最後一輪對拜仁慕尼黑成例行公事。後者今晨以6：0大炒貝爾格萊德紅星，5戰全勝獲首名。射手羅拔利雲度夫斯基是役下半場僅用14分31秒，成為歐聯史上最快攻入4球的球員。加上哥列斯卡開紀錄與哥倫天杜利素埋齋，拜仁暫代教練費歷克領軍4戰狂轟16球，兼1球未失。

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