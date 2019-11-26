【歐聯】法媒爆美斯兩年後離開巴塞　訊息邀約尼馬：我們一起才能奪歐聯 (21:56)

《法國足球》雜誌披露，在上屆歐聯4強出局後，巴塞隆拿隊長美斯再次邀約舊隊友尼馬，希望對方由PSG回巢，甚至稱自己兩年後離開巴塞：「我們一起才能奪歐聯。我要求你回來。再過兩年，我便離隊，你會自己一個，取代我的位置。」而巴塞體育總監艾比度亦稱，尼馬擁有球隊的足球哲學，「他永遠是球會的一個選擇」。然而，基利安麥巴比與馬高華拉堤等挽留下，尼馬今夏最終未有轉會。

尼馬、麥巴比與卡雲尼季初因傷，兩個月前缺席主場對皇馬一戰，然而PSG該仗仍大勝3球。三人連同倒戈的迪馬利亞、基羅拿華斯，均有望明晨披甲。在賽前記者會，施丹便再表達想招攬法國同鄉麥巴比：「我老早已對他略有所聞，他來皇馬試腳後，便對他有好感。不過他明日以敵人身份來訪，我們要準備好。」另一邊廂的杜曹也同意，吃不到的葡萄不一定是酸的：「通常你最令人喜愛的球員，就是不能擁有的。不好意思了，施丹，這是我們的球員，雖然我相信你還有很多球員想收歸旗下。」

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