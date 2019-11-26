【歐聯】曼城射手阿古路因傷缺陣數周　「主耶穌」臨危受命獲讚心態佳 (21:37)

曼城剛於英超主場2：1反勝車路士，但正選的阿古路因傷在77分鐘被換出，領隊哥迪奧拿證實，這31歲阿根廷前鋒，因大腿受傷需休戰數周，更稱要在下月初「曼市打吡」復出是「需要奇蹟」。「藍月」前場現只餘史達寧、加比爾捷西斯及馬列斯這3名鋒將。其中「主耶穌」今季雖續屈居阿古路任單箭頭後備，但在各賽事已上陣14場入5球。第4季效力曼城的他稱，由當初加盟時已知位置競爭激烈，沒為未能站穩正選而不快：「由我接受曼城邀請時，已知道競爭很大，但我可以在這間大球會，跟領隊及一眾頂級球員合作，是我來投的主因。阿古路是這裏的正選前鋒，每次訓練我都在他身上學到不少。」曼城今仗只要打和，亦足以提早一輪晉身16強，首循環曼城作客3：0輕取薩克達。

另邊廂，熱刺新帥摩連奴亦於同日將首次領軍出戰歐聯，主場迎戰奧林比亞高斯，今仗只要全取3分，亦可提早鎖定16強席位。而摩帥在賽前表明，「沒有理由」簽入舊部伊巴謙莫域，皆因球隊已擁有全英格蘭最佳射手哈利卡尼。而該名38歲瑞典球星，今日在Instagram突然上載短片，內容顯示今季瑞典超聯季軍哈馬比的會徽及印有其名字的球衣，未知是否代表其下一站，將是相隔18年後回國效力。

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