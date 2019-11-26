【單車世界盃香港站】列強單車館操練　賽會：觀眾入場安檢規格如常 (16:38)

一連3日的世界盃香港站將假香港單車館上演，過半參賽隊伍已經到埗，今早陸續到賽場操練。不過，強陣出擊的德國隊今日僅有以車會名義出戰的車手操練，包括李慧詩勁敵軒絲（Emma Hinze）在內的國家隊主力，明午才會亮相。而日本隊亦有操練，包括今年初曾來港出戰上季世界盃的女將太田日宇，她當時在凱林賽（又稱競輪賽）僅次李慧詩、力壓李凱恩摘銀。

月初科大學生周梓樂墮樓的尚德邨，與比賽場館僅一街之隔，香港單車總會行政總監黃志如指籌備賽事時，已就急速轉變的局勢預備應變方案，由於現時機場、酒店及場館附近安全，故比賽如常舉行，保安方面亦未刻意加強：「一如年初的世界盃賽事，入場觀眾都要接受簡單安檢，今次的要求相若，不會額外禁止攜帶某些物件。」

本月的港足世界盃外圍賽有觀眾以口號及歌曲表達政治訴求，黃志如指賽事順利進行為主要考慮：「若有人在觀眾席表達意見，首先不能阻礙車手，包括所有隊伍，並不是沒阻到港隊運動員就可以，否則令大會陷於尷尬，在此奧運積分賽有偏幫之嫌。若阻礙到其他觀眾，工作人員會勸喻，但不是打壓任何意見。」

賽事門票現於城市售票網公開發售，香港單車館亦在指定時間現場售票；票價由港幣30元至200元，詳情參閱賽事官方網站，或facebook專頁「2019-20 世界盃場地單車賽香港站」。

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