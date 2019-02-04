【東亞錦決賽周】港足公布初選29人　沿用世盃外圍賽大軍　辛祖徐德帥落選 (15:15)

港足時隔9年晉身東亞錦決賽周，將到釜山面對韓國隊、日本隊及中國隊。今次初選名單與本月世盃外亞洲區次圈初選名單大致相同，只有東方龍獅右閘李家豪取代球會隊友曾錦濤，以及剛在港超攻入今季首球的傑志小將鄭展龍，取代多年國援港腳徐德帥，亦繼上月世盃外初選大軍後再次入選。而季初大勇的和富大埔射手辛祖，則疑是因傷落選。但辛祖回覆《明報》時表示，正養傷的他有信心可趕及出戰這大賽，故對落選感到非常失望和傷心。

港足將於下周四（5日）公布決選，下周五在將軍澳足球訓練中心開操，在港兩課操練後，在8日中午出發前往釜山。

另外，香港女足U12將於下月25日至30日到俄羅斯莫斯科參與「2019 Chertanovo 聖誕盃國際女足U12邀請賽」，足總今公布14名決選球員出戰，由早前榮獲亞洲足協女足年度最佳青訓教練的陳淑芝領軍。

港足東亞錦標賽決賽周初選29人：

門將：葉鴻輝 (東方龍獅)、王振鵬 (傑志)、謝德謙 (冠忠南區)、袁皓俊 (理文)

後衛：翟廷峯、馮慶燁、李家豪 (東方龍獅)、羅素 (河北華夏幸福)、丹尼、艾里奧、羅梓駿、唐建文 (傑志)、徐宏傑 (梅州客家)、梁諾恆、羅拔圖 (富力R&F)

中場：鍾偉強、李嘉耀、黃威 (東方龍獅)、陳俊樂 (廣州富力)、鄭展龍、黃洋、鞠盈智 (傑志)、鄭兆均 (理文)、陳肇鈞 (冠忠南區)

前鋒：艾力士 (大連一方)、基奧雲尼 (富力R&F)、陳廣豪、夏志明 (冠忠南區)、孫銘謙 (和富大埔)

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