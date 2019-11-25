【中超】賓尼迪斯不否認為錢轉戰中超　拒絕妻子建議返歐洲執教鞭 (21:58)

59歲的賓尼迪斯曾先後執教華倫西亞、利物浦、國際米蘭及皇家馬德里等勁旅，在2016年接掌紐卡素，卻在今年6月分道揚鑣，轉戰中超執教大連一方。屢被指因金錢而選擇中超的「肥賓」，在訪問中未有否認：「你不能否認合約是很重要的因素，但更重要是他們的目光。當年我離開華倫西亞時，利物浦向我開出5年合約，這是個長遠的發展計劃。」

被問及為何離開紐卡素時，賓尼迪斯指：「紐卡素是一間大球會，有很多球迷支持，但數月後所有事已不同，球會沒有被收購，這時你要作出選擇。」「肥賓」指妻子曾向他建議返回中超工作，但他以與大連一方尚有合約而拒絕：「有很多人說中超水平低，但在這我還有很多事情需要學習。而且當我和大連一方約滿時才61歲，到時還有很多機會。」

無獨有偶，據英國傳媒報道，戰績低迷的韋斯咸有意換帥，飽受下台壓力的領隊柏歷堅尼，或將被賓尼迪斯取代。若最終成事，將是「肥賓」繼執教利物浦、車路士及紐卡素，第4次執教英超球會。

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