【單車世界盃香港站】港隊單車館備戰謝絕採訪　李慧詩傷癒周五迎強敵 (18:41)

一連3日的場地單車世界盃香港站本周五展開，港隊今早在香港單車館練習。總教練沈金康透露，月初炒車的李慧詩（Sarah）已完全傷癒，而主場出擊不容有失，故一眾港將謝絕採訪以專心備戰。
周五開鑼的香港站為東京奧運積分賽之一，吸引各國好手來港；港隊由「牛下女車神」李慧詩領銜迎戰，本周起已在比賽場地香港單車館訓練，今早由9時練到中午。由於負責短途組電單車牽引的教練早前離隊，長途組教練張敬煒續暫代職務，今日亦為Sarah等牽引；Sarah又與一同出戰爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽）的李海恩，以及沒比賽在身的小師妹楊礎搖頻頻討論。
Sarah挾雙料世界冠軍出戰爭先賽及凱林賽，力爭繼年初的上季賽事，再於主場橫掃兩金。不過，她在月初的格拉斯哥站炒車失利，總教練沈金康大派定心丸：「她已沒有問題，之前摔車的意外不會影響她。」沈帥又表示上站完賽回港後，麾下已調整好時差，為進入比賽狀態，賽前不設公開練習或採訪，港將今日起亦入住場館附近的酒店，專注最後備戰。
港隊中午結束訓練後，包括李慧詩勁敵軒絲（Emma Hinze）在內的德國隊緊接練習，而其餘大部分隊伍亦已抵港，準備在今季第3站世界盃一較高下。
賽事門票現於城市售票網公開發售，香港單車館亦在指定時間內現場售票；票價由港幣30元至200元，詳情參閱賽事官方網站，或facebook專頁「2019-20 世界盃場地單車賽香港站」。
港隊參賽名單
女子爭先賽：李慧詩、李海恩、李燕燕
女子凱林賽：李慧詩、李海恩
女子捕捉賽：梁寶儀、李思穎（後備）
女子全能賽：李思穎
女子麥迪遜賽：逄瑤、楊倩玉、梁寶儀（後備）
男子爭先賽：羅子峻
男子凱林賽：羅子峻
男子捕捉賽：繆正賢
男子全能賽：梁嘉儒、梁峻榮（後備）
男子麥迪遜賽：張敬樂、梁峻榮、梁嘉儒（後備）
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