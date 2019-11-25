【單車世界盃香港站】港隊單車館備戰謝絕採訪　李慧詩傷癒周五迎強敵 (18:41)

周五開鑼的香港站為東京奧運積分賽之一，吸引各國好手來港；港隊由「牛下女車神」李慧詩領銜迎戰，本周起已在比賽場地香港單車館訓練，今早由9時練到中午。由於負責短途組電單車牽引的教練早前離隊，長途組教練張敬煒續暫代職務，今日亦為Sarah等牽引；Sarah又與一同出戰爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽）的李海恩，以及沒比賽在身的小師妹楊礎搖頻頻討論。

Sarah挾雙料世界冠軍出戰爭先賽及凱林賽，力爭繼年初的上季賽事，再於主場橫掃兩金。不過，她在月初的格拉斯哥站炒車失利，總教練沈金康大派定心丸：「她已沒有問題，之前摔車的意外不會影響她。」沈帥又表示上站完賽回港後，麾下已調整好時差，為進入比賽狀態，賽前不設公開練習或採訪，港將今日起亦入住場館附近的酒店，專注最後備戰。

港隊中午結束訓練後，包括李慧詩勁敵軒絲（Emma Hinze）在內的德國隊緊接練習，而其餘大部分隊伍亦已抵港，準備在今季第3站世界盃一較高下。

賽事門票現於城市售票網公開發售，香港單車館亦在指定時間內現場售票；票價由港幣30元至200元，詳情參閱賽事官方網站，或facebook專頁「2019-20 世界盃場地單車賽香港站」。

港隊參賽名單

女子爭先賽：李慧詩、李海恩、李燕燕

女子凱林賽：李慧詩、李海恩

女子捕捉賽：梁寶儀、李思穎（後備）

女子全能賽：李思穎

女子麥迪遜賽：逄瑤、楊倩玉、梁寶儀（後備）

男子爭先賽：羅子峻

男子凱林賽：羅子峻

男子捕捉賽：繆正賢

男子全能賽：梁嘉儒、梁峻榮（後備）

男子麥迪遜賽：張敬樂、梁峻榮、梁嘉儒（後備）

相關報道：【單車世界盃香港站】港隊公布12戰將 李慧詩下周五衝擊爭先賽三連霸 領銜搶奧運積分

其他報道：【桌球】吳安儀決賽不敵伊雲絲 伊甸大師賽無緣封后