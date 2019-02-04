【英超】曼聯慘和錫菲聯　跨季12場作客失球34年最差　蘇帥：半場想換走10人 (16:14)

面對有後衛哈利馬古尼倒戈的曼聯，主隊是役分別由約翰費歷克及賴斯莫薩特各建一功領先。久久未能取得入球的曼聯，在72分鐘起絕地反擊，在7分鐘內先後憑班頓威廉斯、格連活特及拉舒福特的入球，以3：2反超前。然而錫菲聯前鋒奧利華麥貝尼完場前在禁區內破網，在有手球的嫌疑下為球隊扳平，終令曼聯痛失兩分。連同上季英超，曼聯在聯賽已跨季12場未能力保不失，創下球隊近34年最長聯賽作客失球紀錄。賽後錫菲聯13戰得18分，升上第6位；失分的曼聯則以4勝5和4負得17分，暫列第9。

曼聯是役分別由3名英格蘭籍小將建功，其中班頓威廉斯更取得在一隊的首個入球，但最終仍未能奏凱。對此主帥蘇斯克查表示：「我感到憤怒和失望。你需要喚醒這些球員，半場時我想將門將以外，其他人全換走。」蘇帥同時認為，球隊是役表現與真正的曼聯相距甚遠：「失分與戰術無關，我認為上半場麾下毫無鬥志，你要作出攔截並取得控球權，這些與戰術並無關係。或許他們並非沒有取勝的決心，而是在於他們缺乏自信。」

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