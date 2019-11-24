【英超】哈利馬古尼隨曼聯倒戈錫菲聯　盼在出生地展勝利笑容 (20:46)

錫菲聯vs.曼聯 now621台周一凌晨00：30直播

馬古尼今夏以8000萬鎊（約7.6億港元）由李斯特城加盟曼聯，成為全球轉會費最高的後衛，自上月底起已在3場賽事戴上隊長臂章，成「紅魔」防線領導人物。這名26歲中堅生於錫菲聯，在該隊青訓出身，並在2011至14年隨隊征戰英冠及英甲聯賽。如今母會重返英超，他亦以曼聯及英格蘭隊正選中堅身分，名成利就「衣錦還鄉」倒戈，賽前他稱虧欠母會太多：「錫菲聯對我意義重大，給我機會成為球員，我欠他們很多。很高興看到母會重返英超，屆時在場內外都會遇上不少朋友，他們都支持錫菲聯，但我希望今次可在他們面前展現勝利笑容。」

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曼聯現12戰16分排第10位，較排第8的錫菲聯少1分，並落後第4的車路士多達10分。軍情方面，曼聯中場麥湯米尼及後衛馬高斯盧祖將因傷缺陣。領隊蘇斯克查提及，會在明年1月轉會窗重開時，或以借用形式簽下1至2名球員增強實力，並指熱刺解僱普捷天奴的消息，不會為他增添執教壓力：「我一直和活華特（曼聯副主席）以及球會董事保持溝通，探討我們如何前行，不管其他球會是否更換主帥，我們這裏沒有改變。」

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