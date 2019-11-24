【港超】傑志3:1反勝東方走出低谷　李毅凱偕鄭展龍開齋球助升第4 (17:55)

兩支傳統勁旅今午在旺角場對碰，吸引1993人入場。近况低迷的傑志有射手盧卡斯停賽，剛代表港足的隊長黃洋先列後備，門將王振鵬復任正選，射手洛迪古斯首次倒戈。東方則有中堅基頓及中場李嘉耀停賽，由中場林嘉緯支援前鋒艾華頓攻堅。

東方在初段反客為主攻勢佔優，戰至37分鐘打開紀錄，艾華頓右路突破傳中，倒戈的林嘉緯接應來球，第一時間左腳窩利抽射，皮球應聲掛網，攻入今季首球，亦繼上季高級組銀牌4強後，再次攻入前東家大門，入球後他未有特別慶祝。不過傑志於完半場前，由李毅凱接應費蘭度傳中頂入死角扳平。完半場前雙方曾有衝突，傑志左閘丹尼領黃牌，及後東方中堅艾華度及中場迪高再犯規領黃。

換邊後47及52分鐘，傑志在6分鐘內連入兩球反超前，費蘭度接應羅梓駿傳中窩利破網，加上鄭展龍在禁區頂妙射遠柱入網，攻入今季「開齋球」，最終維持比數3：1反勝東方，結束各賽事6場不勝，洗走上仗銀牌8強1：5慘負理文出局的頹勢。「藍鳥」賽後5戰9分升上第4，離榜首富力R&F只差3分，兩隊將於周五晚在旺角場對碰。同日另一場，和富大埔憑孫銘謙、陸志豪及金玟基各建功，主場3：2反勝有巴辛梅開二度的標準流浪，6戰9分升上第5，昨日落敗同得9分的冠忠南區跌至第6。

相隔兩仗重獲正選的傑志門將王振鵬稱，尊重教練的安排，並透露近期不勝，球員有跟教練開會檢討及審視狀態：「現在大家是一條心，想踢得更好，過去兩周隊友都很勤力訓練。之前有點各自為政，今仗踢出部署，球員態度明顯較之前不同，是勝利關鍵。」他又稱，對最近上陣不多而落選港足感理解。繼上季銀牌4強再做「東方殺手」的李毅凱稱，今季主帥施利斯高域接掌球隊，球員逐漸了解他的戰術：「球隊很久沒贏波，今次更擊敗老對手東方，對球員和教練團都提升了不少信心，球隊未來會愈來愈好。我會做好自己，其他事不想，幫到球隊贏波最好。」

東方主帥李志堅及中場林嘉緯均承認，球隊今仗發揮欠佳。嘉緯稱：「輸波當然不好受，但球季尚早，相信檢討後表現有所改善。」

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