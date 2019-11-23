【英超】摩連奴率熱刺首戰險勝　3:2挫韋斯咸終結5場不勝 (22:38)

熱刺周中解僱普捷天奴令人意外，旋即上任的摩連奴回歸英超首戰，陣容上未有大調整，箭頭哈利卡尼開賽4分鐘越位食詐糊。主場的韋斯咸雖排出5人中場，但組織鬆散。迪利阿里助攻入楔的孫興慜，助熱刺36分鐘領先。二人在7分鐘後再於左路配合，盧卡斯莫拉接應傳中，打破3個月入球荒，而卡尼換邊後頭槌建功。「鎚仔幫」之後由米查利安東尼奧及奧邦拿追近，仍以2：3落敗，近7場只得兩分，柏歷堅尼帥位岌岌可危。

贏出打吡戰的熱刺則終結5場不勝走勢，加盟首戰報捷的摩連奴，過去未曾連續執教一間球會多於3季。56歲的他希望打破「摩不過三」的魔咒，更已計劃好退休前大計：「最後一次執教英超球會，希望是這樣。我知道在足球世界要現實點，但如果能像普捷天奴教5年半，到我61歲時，再在家鄉塞圖巴爾（葡超第12位球隊）待10年就好了。」

摩氏早前表明球隊不推倒重來。《衛報》便報道，會方到明年1月不會為他準備轉會資金，因為在接洽的過程，班主利維以此作為不賣走卡尼的條件。卡尼就相信與摩連奴目標一致，相信新帥會帶來衝擊：「他在每家球會都贏過錦標，而我的生涯已經去到衝冠階段。」

熱刺將兩周後作客奧脫福，屆時摩連奴將倒戈曼聯。其繼任人蘇斯克查歡迎對方回歸賽場，又不怕離職的普捷天奴搶走絕世筍工：「我已得到全世界最佳的工作，工作不會因其他球會易帥而受影響，我只會專注自己。」

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