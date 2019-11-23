【港超】兩度落後下絕殺南區　富力R&F反壓東方升榜首 (20:44)

富力今仗有當選港超10月最有價值球員的射手廸布利因傷缺陣，上周為港足上陣的老將基奧雲尼先列後備；南區亦有為港足建功的夏志明退居後備，由查維斯伙拍高美斯任雙中鋒。開賽僅4分鐘，富力由今仗任右翼的羅港威傳中，中堅謝家強接應後上頭槌破網。南區於33分鐘扳平，此前門前失機的高美斯將功補過，門前兩度施射後得手，兩隊半場踢成1：1。

換邊後60分鐘，南區由中場劉浩霖妙射反超前。68分鐘，富力前鋒伊高沙托尼博得12碼兼親自操刀扳平，2分鐘後，南區中場許宏鋒在禁區頂左腳窩利射入一球世界波，再反先3：2。戰至88分鐘，富力把握一次門前混戰由中堅梁諾恆射入，加上後備入替的基奧雲尼於2分鐘後，接應角球頂入絕殺，助球隊險勝4：3。

富力主教練楊正光說，今仗致勝關鍵在於球員鬥心及體能佳。至於今季已入兩球的謝家強，今夏已在港住滿7年，他透露正申請特區護照資格，但仍在審批，預計未能趕及下月東亞錦標賽決賽周替港足上陣。

南區中場陳肇鈞稱，球隊今仗發揮出色，對完場前反負感可惜和心痛。對於近期入選港足但未獲上陣機會，他稱教練麥柏倫或較看重身形較好的衝撞型球員，令多名技術型球員只能長居後備，「我看不到在他執教期間可獲上陣機會，自己真的要好好想想如何可尋求上陣機會，是有點失望，當然現在港隊有好成績是最重要。」

較早前另一場港超，理文在上半場尾段縱有尼迪利射失12碼，但這法國籍射手換邊後將功補過打開紀錄，加上李康廉再入一球，作客2：1擊敗有加維蘭12碼「破蛋」的愉園，賽後追至與東方同得10分排第3。

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