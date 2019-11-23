【單車】李慧詩下周迎各國冠軍車手　世界盃香港站今起現場售票 (19:23)

今季場地單車世界盃第3站落戶香港，下周五起一連3日假將軍澳香港單車館上演。各國好手陸續抵港力爭奧運積分，當中過去兩屆奧運稱霸男子爭先賽的堅尼，首兩站均未突破8強，將來港爭取今季首勝。而多名應屆男子世界冠軍亦將登場，歐洲強旅荷蘭隊更盡遣主力，包括凱林賽（又稱競輪賽）冠軍布希利（Matthijs Buchli）、男子爭先賽冠軍勒雷森（Harrie Lacreysen）及亞軍賀格蘭（Jeffre Hoogland）等。

至於領銜港隊的星將李慧詩，挾雙料世界冠軍身分迎戰軒絲（Emma Hinze）、馬錢治（Katy Marchant）、鍾天使、李慧珍等勁敵，力爭在主場車迷前揚威。

賽事門票今日起於香港單車館現場發售，同時續在城市售票網公開發售，票價由港幣30元至200元不等，詳情可瀏覽官方網站或facebook專頁。

香港單車館售票處營業時間

11月23日-28日：中午12時-晚上7時

11月29日：中午12時-晚上9時

11月30日：上午11時-晚上9時

12月1日：上午9時-晚上7時半

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