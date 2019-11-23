【單車】李慧詩下周迎各國冠軍車手　世界盃香港站今起現場售票 (19:23)

場地單車世界盃香港站下周五開鑼，賽會今日起於位處將軍澳的香港單車館增設現場售票。此站作為東京奧運積分賽之一，除了「牛下女車神」李慧詩為首的港隊主場出擊，一眾世界級車手亦落實參戰，包括六奪奧運金牌的英國隊星將堅尼（Jason Kenny）等。
今季場地單車世界盃第3站落戶香港，下周五起一連3日假將軍澳香港單車館上演。各國好手陸續抵港力爭奧運積分，當中過去兩屆奧運稱霸男子爭先賽的堅尼，首兩站均未突破8強，將來港爭取今季首勝。而多名應屆男子世界冠軍亦將登場，歐洲強旅荷蘭隊更盡遣主力，包括凱林賽（又稱競輪賽）冠軍布希利（Matthijs Buchli）、男子爭先賽冠軍勒雷森（Harrie Lacreysen）及亞軍賀格蘭（Jeffre Hoogland）等。
至於領銜港隊的星將李慧詩，挾雙料世界冠軍身分迎戰軒絲（Emma Hinze）、馬錢治（Katy Marchant）、鍾天使、李慧珍等勁敵，力爭在主場車迷前揚威。
賽事門票今日起於香港單車館現場發售，同時續在城市售票網公開發售，票價由港幣30元至200元不等，詳情可瀏覽官方網站或facebook專頁。
香港單車館售票處營業時間
11月23日-28日：中午12時-晚上7時
11月29日：中午12時-晚上9時
11月30日：上午11時-晚上9時
12月1日：上午9時-晚上7時半
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