【羽毛球:附精華】鄧俊文伙謝影雪韓國賽橫掃對手　時隔兩個半月重返世巡賽決賽 (17:38)

世界排名12位的鄧俊文及謝影雪,今日於混雙4強以局數21:12、21:15,輕取排名較低的中華台北隊對手,輕鬆打入決賽。二人上周於香港站8強止步,轉戰韓國站表現回穩,明日乘勢轉戰大馬的吳順發/賴潔敏。即使對手排名高港隊4位,但鄧謝配近3戰對賽全勝,有望繼今年9月初的中華台北公開賽,再度登頂,為明年東京奧運爭取更多積分。

中國隊老將林丹今日在男單4強,則以局數21:12、21:11淘汰小將趙俊鵬,明日若能戰勝日本隊的常山幹太,將可取下世巡賽總決賽最後一席。

相關報道:【羽毛球】鄧謝配贏內訌戰 僅花24分鐘晉4強 韓國賽穩袋獎牌

其他報道:【東京奧運】港七欖向兩對手派蛋強勢闖8強 登陸奧運只餘三關

Highlights | Tang Chun Man and Tse Ying Suet 🇭🇰 put in a dominant performance and win in two straight games🏸#HSBCBWFbadminton #HSBCRacetoGuangzhou pic.twitter.com/ND4cWPZCJF— BWF (@bwfmedia) November 23, 2019