【羽毛球:附精華】鄧俊文伙謝影雪韓國賽橫掃對手　時隔兩個半月重返世巡賽決賽 (17:38)

世界排名12位的鄧俊文及謝影雪，今日於混雙4強以局數21：12、21：15，輕取排名較低的中華台北隊對手，輕鬆打入決賽。二人上周於香港站8強止步，轉戰韓國站表現回穩，明日乘勢轉戰大馬的吳順發/賴潔敏。即使對手排名高港隊4位，但鄧謝配近3戰對賽全勝，有望繼今年9月初的中華台北公開賽，再度登頂，為明年東京奧運爭取更多積分。

中國隊老將林丹今日在男單4強，則以局數21：12、21：11淘汰小將趙俊鵬，明日若能戰勝日本隊的常山幹太，將可取下世巡賽總決賽最後一席。

相關報道：【羽毛球】鄧謝配贏內訌戰 僅花24分鐘晉4強 韓國賽穩袋獎牌

其他報道：【東京奧運】港七欖向兩對手派蛋強勢闖8強 登陸奧運只餘三關