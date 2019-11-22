【西甲】皇馬華斯基斯離奇受傷唞一個月　馬卡報：舉鐵失手砸腳趾 (21:42)

皇馬後日凌晨將會對皇家蘇斯達，賽前在官網指華斯基斯左腳拇趾末端指骨骨折，需要休養，外間預計至下月國家打吡也上陣成疑。《馬卡報》則報道，這名28歲翼鋒是在健身室舉重時失手，被重物砸到腳面。他上月已因小腿受傷，國際賽期前才傷癒，料巴西新星洛迪高高斯歇冬前續獲正選。

皇馬中場馬高阿辛斯奧在兩年前，亦曾試過剃腳毛致細菌感染缺陣。前華倫西亞門將簡尼沙利斯更因在浴室滑倒，被玻璃樽嚴重割傷，無法參加2002年日韓世界盃。

其他西甲爭標分子亦受傷兵問題困擾，與皇馬同分、以得先球差優勢暫列榜首的巴塞隆拿，缺少佐迪艾巴、沙治羅拔圖與尼爾遜施美度等3名閘位球員，青訓產品莫沙華古料本季首次上陣，今晚作客榜末雷加利斯時，在右路支援美斯。馬德里體育會有迪亞高哥斯達完成頸椎手術，需養傷3個月，但祖奧菲歷斯已克服足踝傷，後日可隨隊到CF格蘭納達候命。

另外，日前離開西班牙國家隊的前帥羅拔摩蘭奴，自稱已獲一些球會斟介，不排除外闖其他聯賽。

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