【東京奧運】世沙運暨授勳港將祝捷　劉慕裳征奧形勢明朗　未來6站劍指四強保東奧席位 (19:39)

劉慕裳今午偕世沙運隊友董依然及鄭子文出席祝捷會，港協暨奧委會同場亦向授勳港將頒發獎座，壁球、欖球、武術、保齡球、硬地滾球及草地滾球隊均有出席。劉慕裳上月在首屆世沙運於女子個人形掛銅，如今亦在奧運排名高踞第4，勢成港隊唯一憑排名進軍奧運的空手道代表；不過她表示不能鬆懈：「積分到明年3月才截止，此前仍有6個比賽，希望全部都打入準決賽，排名才算穩陣。」她下周一將赴西班牙出戰今年最後一站超級聯賽，其後會到日本及美國集訓備戰明年賽事。

至於硬地滾球代表何宛淇，早前為港隊取得BC3級個人賽及雙人賽的東京殘奧資格，雖然最終出賽人選未定，但大有機會獲派出征的宛淇已積極備戰：「希望在明年的比賽有成績，令港隊取得最佳種子排名。至於自己上屆僅得第5，明年若能上陣，希望突破此成績，甚至登上頒獎台。」

相關新聞：【羽毛球】鄧謝配贏內訌戰 僅花24分鐘晉4強 韓國賽穩袋獎牌

其他新聞：【NBA】NBA首名非白人及亞裔球員三阪亙病逝 享年95歲