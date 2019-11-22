【英超】曼城迎車仔艾達臣及佐真奴復出　沙加勢助陣廠兵　紅軍添傷兵　 (20:11)

曼城上場英超不敵「紅軍」利物浦，已被對方拋離9分，並被次席的李斯特城和車路士趕過，故迎戰後者誓取3分，亦獲得門將艾達臣摩拉斯傷癒候命的好消息，加上去季英超主場曾以6：0大破「藍戰士」，而該仗「戴帽」的前鋒阿古路，至今已在聯賽十度攻破對手大門，增添此役勝算。惟中場貝拿度施華停賽始終有損攻力。

有領隊林柏特倒戈的車路士，除了爭取英超七連捷外，此役若勝出更可締造隊史各項賽事8連勝的新紀錄。他們此役有佐真奴費路停賽期滿復出，令中場線「夫添」，日前因傷未有代表美國隊比賽的翼鋒基斯甸普列錫則有望披甲。

至於將在41日內踢13仗的利物浦，明晚將作客水晶宮爭取連續30場不敗，但障礙是前鋒穆罕默德沙拿、中場佐敦軒達臣、守將祖高美斯及安德魯羅拔臣等都因傷上陣成疑。落後曼城8分的第6位球隊阿仙奴對客軍修咸頓，則是兩高危領隊艾馬利與夏辛侯爾的對碰，前者稱早前與球迷發生摩擦的格列沙加，有望缺陣4場後復出。另外，本月初觸傷腿筋的中場丹尼施巴路斯證實需養傷至下月中。

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