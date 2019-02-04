【英超】摩帥把握無業11個月思考人生　自覺謙卑但無人了解　傳斟伊巴謙及巴利 (16:54)

自去年12月被曼聯解僱後，摩帥相隔11個月復出，並選擇再戰英超，執教日前辭退主帥普捷天奴的熱刺。摩帥昨於記者會上首次現身，首先指過去11個月被沒有浪費時間，而是把握機會思考及計劃人生，重新出發。他又指出過往雖曾犯錯，但不會再犯。熱刺將分別於12月5日及23日對曼聯及車路士，面對兩支曾執教的球會，摩帥指：「我只屬於我正執教的球會。當然我曾說過不會執教熱刺，但那是在被車路士解僱前，我會穿球隊的睡衣睡覺。」摩帥又指自己是謙卑的人，只是不為外界所了解。

談及執教目標時，摩帥首先指球隊並不需要新球員，並指暫時對麾下並不了解，但假以時日雙方的關係將更密切。摩帥又坦承熱刺今季英超爭標無望，但相信下季有力衝冠。據英國傳媒報道，熱刺或加入爭奪獲AC米蘭力邀回巢的瑞典籍球星伊巴謙莫域。若這名38歲前鋒選擇重返英超，將是繼在國際米蘭及曼聯後，第3次與摩帥合作。而屢傳不獲皇家馬德里主帥施丹重用的前鋒加里夫巴利，亦是熱刺收購目標之一。惟這名30歲射手近日重投球隊操練，加上早前被指獲中超球隊垂青，要回巢熱刺不易成事。

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