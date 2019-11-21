【英超】摩連奴首為熱刺督操　年薪1500萬鎊排第二　傳要求留用卡尼　 (18:00)

摩連奴說：「我能承諾什麼？激情，真的激情。為我的工作奉獻激情，但也為新球會奉獻激情，這是我執教生涯的宗旨，我也會嘗試為愛護這球會的球迷帶來快樂。」他續表示：「我作為熱刺昔日的敵人，曾在決賽等大戰交鋒，但都懷着尊重對方的心態，曾經想過，總有一天會與你們一起……真的喜歡熱刺球員和他們的能力，但我不會向你透露他們是誰。」《每日郵報》指，他將非常器重傳言他投的哈利卡尼，已要求球會主席利維不能讓這英格蘭隊隊長離隊。

摩連奴入主熱刺亦是新人事新作風，他已從里爾引入薩拉文度及紐奴山度士，分別擔任自己的副手和門將教練。至於曾與摩帥在曼聯共事的體能教練拿連、負責賽事分析的塞拉及負責招聘人才的科莫仙奴，亦告加入新教練團工作，惟與他合作多年的法利亞與羅路則被棄用。與此同時，與摩帥關係密切的里爾體育總監路爾斯甘保斯，據報也有意加入熱刺。此外，勢被連根拔起法甲排第5的里爾，明晨聯賽作客巴黎聖日耳門時，勢陷於不穩定狀態。

另據足球網站tuttomercato報道，摩帥年薪1500萬鎊，僅次於2000萬鎊（約2億港元）的曼城領隊哥迪奧拿，隨後依次是馬德里體育會的施蒙尼、大連一方的賓尼迪斯、廣州恒大的簡拿華路及皇家馬德里的施丹等，英超榜首利物浦的高普則只以700萬鎊（7100萬港元）排第10。

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