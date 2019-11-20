【高球】香港高爾夫球公開賽延期　或明年初舉行 (18:16)

香港高爾夫球公開賽原本於下周四至日，在粉嶺香港高爾夫球會舉行。賽會近日仍在公布參賽球手，但今午發聲明指賽事延期。賽事同屬歐巡賽及亞巡賽分站，歐巡賽總裁Keith Pelley表示：「有鑑於香港目前的局勢持續升溫，我們作出有關決定。球員、工作人員、不同持分者，及所有參與人士的安全，是我們的首要考慮。」

亞巡賽總裁Cho Minn Thant亦稱：「香港目前的情勢難以預測，為顧及所有人的安全，賽事實在難以如期舉行。然而我們仍保持樂觀，一旦香港局勢穩定下來，我們便可於不久的將來，認證舉辦香港高爾夫球公開賽。」賽會表示，會退還所有預購門票的款項，亦期望賽事可順延至2020年年初舉行。

另外，香港足球總會亦公布，原定下周日在旺角場舉行的港超賽事，經傑志及東方龍獅兩支參賽球隊、比賽場地及相關部門同意後，開賽時間提早3小時至下午2時半。

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