【羽毛球】李卓耀難敵魔鬼賽程　韓國賽首圈下馬　伍家朗闖16強 (17:19)

23歲的李卓耀周日於香港公開羽毛球錦標賽，成為歷來第二名男單奪標的本土球手，賽後隨即趕往機場飛赴光州。他今日出戰韓國大師賽男單首圈，面對世界排名高10位的泰國隊對手，以局數16：21、15：21敗陣出局。他賽後承認：「香港站決賽後，馬上回酒店收拾行李，趕凌晨12時的飛機。到埗後身體上有少少累，但最累是精神上。」

雖然無緣男單16強，但他世界排名跳至個人新高23位，奧運排名亦進佔第16位，若在明年保持此排名，有望出戰明年東京奧運。不過，李卓耀稱：「即使奧運排名升，我都會用平常心面對，一場一場去打好，現在最重要是休息，準備下周的印度賽。」

港隊一哥伍家朗出戰以色列隊球手，則以局數21：12、21：13輕鬆取勝，打入16強，繼續為入圍世巡賽總決賽搶分。而中國隊星將林丹則擺脫首輪出局命運，以局數2：1驚險反勝東道主球手。

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