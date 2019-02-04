【歐國盃外圍賽】德國C組大勝北愛首名出線　威爾斯1分壓斯洛伐克　取E組次名 (17:51)

德國隊憑基拿比連中三元、哥列斯卡梅開二度，以及祖利安白蘭特「埋齋」，主場以6：1大勝北愛爾蘭隊，8戰得21分，以首名出線決賽周。同組的荷蘭隊則主場以5：0擊敗愛沙尼亞隊，8戰得19分以次名過關。

E組方面，威爾斯隊主場憑艾朗藍斯包辦入球，以2：0擊敗匈牙利隊，8戰得14分，以1分之微力壓同日贏波的斯洛伐克隊，次名出線，此組首名為上輪提早出線的克羅地亞隊。

至於早已篤定在I組首名出線的比利時隊，今晨主場以6：1大勝塞浦路斯隊，10戰全勝打破球隊歷來外圍賽最佳成績。經過10輪賽事後，合共20支球隊已出線決賽周，剩餘4個名額將透過兩圈附加賽決出，賽事分別於明年3月26及31日舉行。

2020年歐國盃決賽周球隊及檔次：

檔次 球隊

1 比利時、意大利、英格蘭、德國、西班牙、烏克蘭

2 法國、瑞士、克羅地亞、波蘭、荷蘭、俄羅斯

3 葡萄牙、土耳其、丹麥、奧地利、瑞典、捷克

4 威爾斯、芬蘭及4支附加賽晉級球隊

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