【世界盃外圍賽】港足今屆首勝　夏志明入球獻港人　盼成絕望時的開心事 (23:24)

夏志明與麥基英文名字發音相同，前者稱麥基很多地方值得本地華人前鋒學習，又讚港足主帥麥柏倫是勤力及熱血的教練：「對巴林隊及柬埔寨隊兩場共取4分，是非常好的成績。」

麥柏倫則欣賞球員的拼搏表現，形容是「難以置信」，又希望藉勝仗盼為港人帶來正面消息：「現在顯然不是香港最好的時代，但我們代表香港，會盡全力為香港人帶來一點歡愉。」對於年輕球員的發揮，麥柏倫直言滿意：「隊中有年輕球員總是好事，因為他們有發展潛力，但我的目標並非拉低球隊的平均年齡，而是助港隊取得佳績。」

今仗半場休息時段，香港足總特別為今夏掛靴的32歲前港足翼鋒麥基舉行歡送儀式。麥基步入場中時，全場觀眾高舉印有其肖像的海報及報以如雷掌聲，並由其啟蒙老師的港足名宿基保，頒發刻有其肖像的紀念盾。他發言時眼泛淚光，感謝家人及球迷愛戴，最後繞場揮手致謝，並為球迷簽名合照留念。

綽號「小明」的他賽後形容，今晚是難忘的「激動之夜」，港足獲勝更是圓滿結局。賽後他又替夏志明取得大港腳首個入球而高興，「我在港隊取得首個入球時心情很激動，相信他也會為此高興，我認為他可為港隊爭取更多入球。」

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