【世界盃外圍賽】港足2:0挫10人柬埔寨今屆開齋　兩年來主場首勝 (22:03)

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港足上周四在主場取得今屆賽事第二分，今晚時隔5天再次出擊，迎戰由日籍名將本田圭佑督師的柬埔寨隊。除有左後衛丹尼停賽復出，上仗沒上陣的夏志明及艾力士今場擔正，支援老將射手基奧雲尼攻堅，加強攻力爭取今屆首場勝仗。開場前奏起雙方國歌，球迷續對《義勇軍進行曲》報以噓聲，部分人戴上黑色口罩；開場時有球迷亦唱起《願榮光歸香港》及高呼政治口號，但數分鐘後已換上打氣歌聲。

港足在10分鐘獲界外球，徐宏傑手榴彈掉入小禁區，梁諾恒爭頂成功，但欠角度及力度被沒收。20分鐘，港足右路反擊，羅拔圖傳中，夏志明門前撞射破網，助主隊領先1：0。戰至39分鐘，羅拔圖在接應基奧雲尼傳中時，和敵軍門將索斯拿相撞，雙方倒地由軍醫治理，被罰黃牌的羅拔圖前臂需包紮。

客隊易邊後嘗試反撲，52分鐘的罰球攻勢被港足門將葉鴻輝接實，其後放慢進攻節奏；10分鐘後，港隊的陳俊樂雙腳從後飛鏟對手領黃。78分鐘，柬軍隊長維沙阻擋葉鴻輝開球反擊，兩黃一紅被逐。戰至83分鐘，羅拔圖終於為港足擴大優勢，在禁區內射成2：0。

港足保持優勢至完場，取得今年及主教練麥柏倫任內的首場勝仗，亦是逾兩年來再於主場贏波，上次要數到2017年10月10月亞洲盃外圍賽，當時以2：0氣走馬來西亞隊；不過港足去年曾在兩場東亞錦作客賽事，先後擊敗蒙古隊及中華台北隊。

完場後，約6500名球迷不斷鼓掌，並高喊「Stand with HK, Fight for freedom」口號。

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