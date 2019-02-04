【世界盃外圍賽:不斷更新】港足大球場2：0挫10人柬埔寨　夏志明羅拔圖建功 (21:53)

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[21:51]：全場完。客軍球員補時險頭槌擺烏龍，門將僅擋到。港足維持2：0勝果，完場前有球迷高舉「願贏波歸香港，敬各手足」橫額致意。

[21:46]：港足先後再作兩個調動。入球功臣夏志明與羅拔圖先後退下火線，羅梓駿及黃威入替。

[21:43]：入波，港足83分鐘領先2：0。羅拔圖禁區頂擔贏對手轉身，起右腳施射，最終疑省中人落入遠柱。

[21:40]：現場公布入場人數為6497人，較上場對巴林多逾2000人。

[21:37]：葉鴻輝接住對手角球後打算反擊，但客軍隊長維沙跳起出腳攔截，領第二張黃牌下被趕出場。柬埔寨隊78分鐘10人應戰。港足則作首個換人，以鄭兆均代替艾力士。

[21:29]：香港足總半場為前港足翼鋒麥基舉行歡送儀式，並在場內派發特別為他印製的大型海報，背面詳列這名英國出生的32歲洋將7年來，為港足上陣53場入12球的詳細資料。儀式開始時，全場觀眾均高舉印有其肖像的海報，麥基步入場中獲如雷掌聲，並由其啟蒙老師、曾為港足及港會上陣的名宿基保，向他頒發刻有其肖像的紀念盾，麥基家人及女友都有做座上客。

[21:27]：柬埔寨隊一次左路攻勢殺入禁區，但持球球員推出底線，隨即使用最後兩個換人名額。

[21:20]：一輪來回後，柬埔寨隊放慢節奏在後場猜傳，陳俊樂一次從後飛鏟對手，換來一張黃牌。

[21:08]：柬埔寨下半場加強攻勢，但一次遠射被港足門將葉鴻輝接實。另一邊羅拔圖接應長傳二傳，但夏志明來遲半步，未能加一腳。

[21:04]：下半場開波，雙方維持原班人馬出戰。

[20:43]：雙方球員治理期間，球迷高呼「光復香港，時代革命」及「五大訴求，缺一不可」等口號，並有球迷揮動或高舉相關字樣的橫額。

[20:40]：港隊前鋒基奧雲尼38分鐘左路傳中，中場羅拔圖入楔不夠對手門將快，最終兩人相撞要治療，被罰黃牌的羅拔圖前臂需包紮。比賽暫停約兩分鐘後繼續。

[20:20]：港隊右路突破形成3打2反擊攻勢，艾力士直傳予羅拔圖傳中，夏志明抽射掛網波，20分鐘領先1：0。

[20:10]：港隊上半場10分鐘在進攻左路獲界外球，徐宏傑手榴彈掉入小禁區，後上的梁諾恒離門5碼加頂，但欠角度及力度被沒收。

[20:00]球迷在奏中國國歌時，全場如上周一仗般報以強烈噓聲，並在開賽前齊唱《願榮光歸香港》。而開賽初段，當螢幕畫面顯示前港腳麥基坐上觀眾席時，全場即報以掌聲，香港足球總會將在半場為麥基舉行歡送儀式。

[19:55]：客軍名氣最大的領隊兼日本隊名將本田圭佑，吸引不少球迷專程帶同其球衣入場，甫出場即引來歡呼，初時戴上太陽眼鏡的他，除了跟港足主教練麥柏倫握手，又不時向在場觀眾揮手，更曾為一位球迷簽名，表現親民。

港隊正選陣容

1葉鴻輝

2徐宏傑 4梁諾恆 23羅素 3丹尼

15羅拔圖 6黃洋 16陳俊樂

14夏志明 12基奧雲尼 7艾力士

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