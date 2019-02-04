【傑運】提名期展開　上屆八傑歐鎮銘轉攻組合　下月世界賽衝牌爭當選本錢 (18:44)

傑運選舉今午假奧運大樓舉行記者會，4名運動員代表出席，包括保齡球隊「大師兄」胡兆康、新科賽艇亞洲冠軍趙顯臻、去年亞運壁球冠軍歐鎮銘，以及香港首名全職柔道女將梁寶心。歐鎮銘去年憑亞運1金1銀當選「八傑」，今年目標轉到組合獎項，盼下月中赴美國出戰男子團體世界賽，繼前年歷史性摘銅後再奪牌：「姐姐（歐詠芝）今年的個人成績較好，希望在團體世界賽追平上屆成績，甚至再有突破。至於傑運獎項不是我們控制範圍，也視乎其他運動員的成績。」

港協暨奧委會今屆以「邁向東京，香港隊加油」為宣傳口號，不少港將現時全力衝擊奧運資格，其中柔道女將梁寶心，大有機會憑亞洲名額首次出戰奧運，不過汲取上屆經驗，她自言不知自己現時確實排名：「上屆在爭取積分的最後階段，因太緊張排名而影響發揮，最終未能取得奧運資格，所以今年完全沒看排名，都是身邊的人告訴我形勢不錯。亞洲區10個名額屬於所有量級的選手，我要和其他量級的人鬥高分，所以必須每場比賽都做到最好，拿到最高分數。」她明日將飛赴大阪出戰大滿貫賽事，之後回歸香港主場出戰亞洲公開賽，續於今年最後兩個賽事搶分。

至於賽艇隊正在放假，但趙顯臻未敢放鬆，每日仍自行練習。港隊明年4月在韓國忠州出戰奧運亞洲區外圍賽，阿臻將和亞洲金牌拍檔陳至鋒衝擊輕量級男子雙人雙槳艇，盼於此港隊福地再奪奧運資格。

傑運選舉方面，今年首設「最具特出表現獎」，鼓勵過去一年在所屬項目上的重大突破，未必和獎項掛勾，總會可提名個別運動員、組合、隊伍或總會本身，競逐兩個得獎名額，取代前年增設的「最具體育精神獎」；而「最佳運動組合獎」得獎名額，則由兩個增至3個。總會提名期由即日至12月20日，公眾投票期則由明年1月中至2月7日。

其他報道：【東京奧運】港七欖周末力爭入場券 姚錦成李卡度入圍14人大軍 毋懼韓國嚴寒

其他報道：【歐國盃外圍賽】意大利9:1大勝續寫紀錄 文仙尼年輕化見成效