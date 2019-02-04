【東京奧運】港七欖周末力爭入場券　姚錦成李卡度入圍14人大軍　毋懼韓國嚴寒 (17:25)

欖球項目於上屆奧運回歸，港隊在外圍賽打入決賽，但主場不敵日本隊飲恨。今次捲土重來，再度出戰的姚錦成，仍對4年前主場落敗一戰耿耿於懷：「我不時都想起上一屆，覺得是打得最好的一次，真的很接近，但最終輸了，但亦知道自己為何會輸，是每一次下半場都不夠堅持，所以這確實是動力。」李卡度則指球隊經過4年，心態更成熟，尤其在落後下：「例如早前在亞洲系列賽斯里蘭卡站，對中國隊完場前仍落後兩球，但最終反勝，是4年前一定做不到的。」

今次14人大軍有一半是4年前成員，包括31歲的阿成、29歲的隊長禾獲特等，後者稱「有預感這可能是自己最後一次衝奧的機會」。

明年東京奧運男子七人欖球亞洲區外圍賽，本周末在韓國仁川上演，冠軍一隊將獲奧運資格。在日本隊以奧運主辦國身分直入正賽下，東道主韓國隊與中國隊是港隊最大威脅。天氣預報指當地氣溫徘徊在10°C左右，下周日決賽當天更會落雨。阿成指球隊上月尾到英國出戰邀請賽，除了與英美、南非等較勁，亦適應在嚴寒作戰：「在英國練習的幾日都風和日麗，但比賽時真的考驗到我們，落雨加風，落到2、3°C。所以都好彩，可以試一下。」

港隊明日出發，抵埗後再篩選比賽12人，周六先於外圍賽對陣馬來西亞隊及中華台北隊，爭入8強。主教練莊保羅指會輪換，但強調不能輕敵：「要建立氣勢進入（下周日）淘汰賽。」

香港隊14人大軍：

禾獲特（隊長）、丹馬克、李忠斯、高凡戴爾、靴貝特、蔡紀駿、李卡度、史載爾斯、韋兆新、黎萬利、荷廸、A麥堅、T麥堅、姚錦成

主教練：莊保羅

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