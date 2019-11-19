【歐國盃外圍賽】意大利9:1大勝續寫紀錄　文仙尼年輕化見成效 (16:43)

意軍是役作出不少調動，其中射手恩莫比尼復任正選，並與辛尼奧路一同梅開二度。而早前首度入選國家隊的博洛尼亞前鋒柯蘇連尼，以及佐真奴費路及費達歷高基艾沙等亦有進帳，助主場出擊的意軍大勝9：1，分組賽10戰全勝，昂首晉級決賽周。意軍各項賽事11連捷，包括今年10場賽事全數奏凱，打破球隊1年內9戰9勝的紀錄，並與I組少踢一仗的比利時隊，同樣是今屆外圍賽的全勝之師。值得一提的是，意軍此前參戰大型賽事外圍賽從未取得100%勝率。

自2006年世界盃奪冠後，意大利隊一直被批評青黃不接，去夏無緣俄羅斯世界盃決賽周更令球隊陷入低潮。然而在文仙尼接掌後，球隊迅速作出調整，漸見成效，並銳意年輕化以革新球隊風格，其中主力如馬高華拉堤只是27歲，今仗建功的辛尼奧路僅20歲。曾於1998至2000年執教意軍、在1982年以40歲之齡奪世盃冠軍的傳奇門將索夫，指文仙尼有力領軍稱霸明年的決賽周：「我很喜歡這支球隊，他們建立了鮮明的風格和戰術，在門將位置上有多名具實力的球員爭奪正選，可見國家隊內人才濟濟。」

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