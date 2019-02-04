【單車世界盃香港站】港隊公布12戰將 李慧詩下周五衝擊爭先賽三連霸 領銜搶奧運積分 (22:38)

連續18個月在爭先賽未嚐一敗的李慧詩，今季已在首兩站世界盃封后，月底回歸主場誓再下一城，力抗德國隊軒絲（Emma Hinze）、英國隊馬錢治(Katy Marchant)、韓國隊李慧珍、中國隊鍾天使等強敵，盼繼年初的上季世界盃香港站後，再於主場揚威。

曾奪倫敦奧運凱林賽銅牌的李慧詩，過去兩站皆空手而回，首站在白俄羅斯獲第5名，其後的格拉斯哥站更因炒車僅得第7。不過上季曾在香港站奪金，月底盼回主場福地「開齋」，而上屆驚喜摘銅的李海恩亦將出戰。

此外，男隊主力張敬樂及梁峻榮將攜手出戰麥迪遜賽，女隊則派出應屆亞洲冠軍組合逄瑤及楊倩玉，加上被寄予厚望的18歲新星李思穎出戰全能賽等，為港隊多線爭取奧運積分。

賽事門票現於城市售票網公開發售，票價由港幣30元至200元，詳情參閱賽事官方網站，或facebook專頁「2019-20 世界盃場地單車賽香港站」。

港隊參賽名單

女子爭先賽：李慧詩、李海恩、李燕燕

女子凱林賽：李慧詩、李海恩

女子捕捉賽：梁寶儀、李思穎（後備）

女子全能賽：李思穎

女子麥迪遜賽：逄瑤、楊倩玉、梁寶儀（後備）

男子爭先賽：羅子峻

男子凱林賽：羅子峻

男子捕捉賽：繆正賢

男子全能賽：梁嘉儒、梁峻榮（後備）

男子麥迪遜賽：張敬樂、梁峻榮、梁嘉儒（後備）

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