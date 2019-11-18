【世界盃外圍賽】願贏波歸香港　港足明晚強攻柬埔寨爭首勝 (21:51)

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港足上周四眾志成城在香港大球場0：0守和巴林隊，取得一分振奮士氣，賽後4戰2分續排第4名，明晚續坐陣主場出擊，面對榜尾的柬埔寨隊。兩軍9月初交手，港足作客縱有陳俊樂早段先開紀錄，但最終被逼和1：1各得一分。

時隔兩個月兩軍再次對碰，港足今晚到大球場賽前操練後，主教練麥柏倫在賽前記者會表示，縱使柬埔寨隊此前以大比數（0：14）大敗予伊朗隊，但對方傳球組織佳及行軍迅速，故球隊不會掉以輕心，並盡全力取得理想結果，「相比上次對壘，我們準備得更好，防守做得更好。球隊一場比一場進步，但正選不能一下子更換太多球員，需在現有基礎上調整，否則不利建立球隊風格。」

軍情方面，麥柏倫透露，前鋒辛祖在近日操練拉傷大腿，明仗肯定缺陣。丹尼則停賽刑滿復出。陣容上，預計上仗正選的梁諾恆續與羅素鎮守防線，而被問到前場會否增添多一名前鋒，麥柏倫暗示有機會；換言之，有別上仗對巴林隊，以年輕的羅梓駿及鄭兆均任翼鋒穩守突擊，今仗夏志明及艾力士或有望披甲，支援老將射手基奧雲尼強攻。

香港局勢持續動盪不穩，加上交通受阻及有安排退票服務，港足上周四對巴林隊，相比9月對伊朗隊時大減約9400人。不過中堅羅素稱，球隊士氣不錯，理解因安全問題而入座率大減，故亦希望球迷安全，並稱球隊仍會努力作賽，為港足全取3分以報答球迷支持。而此役足總續有預購的退票服務。

至於網民則呼籲球迷今仗在開賽、半場及下半場開始時，如上仗續高歌《願榮光歸香港》。而半場休息時段，足總會特別為今夏突然掛靴的32歲前港足翼鋒麥基舉行告別儀式，由退役球員安東基保頒發特製紀念品，讓他正式向球迷道別。綽號「小明」的麥基，為港足上陣53場入12球，他早前接受本報專訪時透露，現正報讀香港足總C級教練牌照課程，並在私人足球中心指導U14球員。

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