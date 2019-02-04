【歐國盃外圍賽】葡萄牙八闖決賽周　C朗：我因傷未達100%，但不喜歡被換走 (18:51)

中場波基斯費南迪斯於39分鐘為葡萄牙隊打開紀錄，加上C朗的86分鐘入球，令這支明年夏天爭取蟬聯歐國盃的球隊，以兩球輕取盧森堡隊，第8次躋身決賽周。C朗迄今已入99球，暫少紀錄保持者入109球的伊朗名宿戴伊10球，C朗說：「第100球將會自然出現。所有紀錄都會被打破。我定可刷新紀錄。我期待第5次參戰歐國盃決賽周。」他自2003年開始便為葡萄牙上陣，至今擁有164頂喼帽。

然而C朗坦承：「我這3星期因有傷在身，導致表現未達100%，包括這兩場國際賽。我願為葡萄牙犧牲自己。球隊是有機會無緣出線的。」事實是傷患也令34歲的他，被祖雲達斯教練沙利連續兩次換走，令他感到不悅：「我嘗試協助祖雲達斯，沒有人喜歡被調走。但我是明白的，因我狀態不足。」

A組已出線的「一哥」英格蘭隊，在史達寧復出下，藉哈利雲克斯、哈利卡尼、拉舒福特及美臣蒙特建功，作客以4：0大勝科索沃隊。卡尼成為隊史首個所有外圍賽建功球員，而其1年入12球，則平了1908年希斯頓及1927年迪斯甸恩的隊史紀錄。H組法國隊有教練迪甘斯第100次督師，憑哥倫天杜利素及基沙文「士哥」，作客以2：0勝阿爾巴尼亞，並確保力壓土耳其隊以首名出線。

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