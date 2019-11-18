【世界盃外圍賽】柬埔寨大球場操練　本田圭佑督師兼自行訓練提升狀態 (20:08)

柬埔寨隊大軍上周五晚抵港後，先後到將軍澳足球訓練中心及斧山道運動場閉門操練，大軍今傍晚到香港大球場賽前操練，領隊本田圭佑在操練前與球員訓話後，交由主教練達馬斯主持操練，而他則在助教協助下進行個人訓練，包括衝刺跑、轉身走位及練習射門。這名33歲日本隊名將，本月初落實加盟荷甲球隊維迪斯，早前表明希望爭取重返日本隊參加明夏東京奧運，預計他將於國際賽後到新東家報到。

有別9月主場對港足以年輕陣容為主，柬埔寨今次訪港大軍加入多名經驗戰將，包括在馬來西亞超聯落班的中場真泰捷利，但國內球星帆榙納加仍然落選。客軍上周世盃外輪空，在主場安排友賽以1：1打和蒙古隊。

時隔兩個月再戰港足，出席賽前記招的主帥達馬斯表示，雙方都渴望為爭取賽事首勝而戰，認同港足表現有進步，相信會較上次對壘更難應付的硬仗，並點名提防此前對柬埔寨隊正選的前鋒夏志明。

對於香港近日示威持續，客軍酒店附近亦爆發嚴重衝突，阿根廷籍教頭達馬斯則稱不受影響：「來到一個地方我們只會專注要做的事，未必可看到所有事情，正如我的祖國阿根廷在國內也曾發生過很多示威。我認為足球是有點政治性，我們只能專注在賽事，希望事件可盡快平息。」

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