【國際游泳聯賽】何詩蓓100自破港績並列第一　2冠1亞1季強勢謝幕 (15:59)

已奪兩項東京奧運個人資格的何詩蓓，今晨出戰ISL第5站次日賽事，在首項女子100米自由泳登場，火併在今屆ISL兩度稱霸此項的猛將嘉絲達迪露（Beryl Gastaldello）。何詩蓓在首50米僅落後0.13秒，進入最後25米及時發力，最終和嘉絲達迪露以51.81秒同時觸池，並列冠軍。何詩蓓刷新自己保持的香港短池紀錄，較53.28秒的舊紀錄快1.47秒；其實她上月已在首兩站分別做出52.34秒及51.93秒，均較香港短池紀錄快，惟當時賽事未獲國際泳聯認可。不過，國際泳聯早前宣布承認ISL最後5站賽事，包括過去兩日的大學公園站，令在此職業泳賽屢創佳績的何詩蓓終獲正名。

她其後轉戰淘汰制的50米自由泳，初賽再以24.09秒改寫港績，連過兩關後，決賽再鬥嘉絲達迪露，惟後勁不繼以0.7秒之差屆居亞軍。在最有價值泳手榜中排第4的何詩蓓，賽後表示與昔日對手成為隊友的體驗新鮮，盼明年奧運後再戰ISL。

何詩蓓在今站收穫甚豐，連同首日以2冠1亞1季、2項亞洲紀錄及4項香港紀錄總結。由於所屬泳隊DC Trident未能躋身下月ISL總決賽，她已完成個人今屆ISL所有賽事，料續留美訓練，備戰東京奧運。

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