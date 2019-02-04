【香港羽毛球公開賽】紅館內沉着應戰　世巡賽開齋　李卓耀盼與伍家朗攜手征東奧 (20:54)

肩負港隊最後希望的李卓耀今日在紅館出戰，於男單決賽挑戰世界排名第8位的印尼隊名將基丁安東尼，最後反勝局數2：1主場封王，亦首奪世巡賽500級別的男單冠軍。決賽時場外衝突不斷，李卓耀坦言心情受到影響：「或多或少心情會受影響，香港是我家，衝突發生在自己屋企，但在場上就要以冠軍為目標。」首局先以16：21落後，這名上屆4強分子直言是緊張，但奪冠成為實力證明，下一目標是東京奧運：「能夠贏得冠軍，主場球迷幫了我八成。希望下年可與伍家朗一同征戰奧運，但體能、心態都要繼續改善，才可以達到目標，仍不可以放棄，一定要爭到底。」

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李卓耀明日隨即赴韓國站搶分，港隊大軍今日已提早出發，準備本周展開的賽事。港隊總教練何一鳴總結道，除李卓耀打出驚喜，混雙「左手配」鄧俊文/謝影雪、伍家朗及女單的張雁宜，亦表現出應有水準。他又稱，現時奧運積分賽戰至半途，希望男單能取兩席滿額，同時混雙、女單及女雙，亦會在餘下半年全力衝刺。

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